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Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

01.09.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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