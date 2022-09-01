YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

01.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer 4 kişinin cenazesinin ise yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile Ayhan Sevin (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüsün Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin, Rabia Görünç ile Fahri Kızılaslan'ın Bursa'daki kına gecesinden döndükleri, çiftin düğünlerinin ise yarın Hekimhan'da yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Malatya Sivas kaza

Malatya Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:49
Öğle
12:32
İkindi
16:11
Akşam
19:05
Yatsı
20:25
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.