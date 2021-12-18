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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

18.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar ve Hafik ilçelerine bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, Hafik Gölü ve Kızılırmak çevresinde ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kuraklığın etkisiyle büyük oranda su seviyesi düşen Hafik Gölü'nde beklenen karın yağmasıyla gölde doluluk oranının artması bekleniyor. Yağışın devam ettiği ilçede kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, Sivas kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz ile Küpecik köyleri arasında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 58 ABH 953 otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Mahmut Yüksel'in yanında bulunan eşi Melahat Yüksel yaralandı. Yüksel, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

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trafik kazası kar yağışı Sivas

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