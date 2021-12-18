Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar ve Hafik ilçelerine bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, Hafik Gölü ve Kızılırmak çevresinde ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kuraklığın etkisiyle büyük oranda su seviyesi düşen Hafik Gölü'nde beklenen karın yağmasıyla gölde doluluk oranının artması bekleniyor. Yağışın devam ettiği ilçede kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, Sivas kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz ile Küpecik köyleri arasında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 58 ABH 953 otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Mahmut Yüksel'in yanında bulunan eşi Melahat Yüksel yaralandı. Yüksel, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.