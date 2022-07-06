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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

06.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde yaşayan N.K'ye kene yapıştı.

Rahatsızlanan N.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

N.K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlı köyüne götürüldü.

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı

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