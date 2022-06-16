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Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

16.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde derste yaptıkları oyuncakları kermeste satan meslek lisesi öğrencileri, elde ettikleri gelirle aldıkları meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Şule Köroğlu'nun koordinesinde "oyun ve oyuncak" dersinde yaptıkları oyuncakları düzenlenen kermeslerde stant açıp sattı.

İlçedeki tüm okulların bahçesini meyve fidanlarıyla donatmayı hedefleyen öğrenciler, ilk aşamada elde ettikleri gelirle Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu bahçesine 35 meyve fidanı dikti.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretmeni Şule Köroğlu, okul bahçelerini meyve ağaçlarıyla donatacaklarını belirtti.

İlçedeki diğer okulların bahçelerine de meyve fidanı dikmeyi hedeflediklerini dile getiren Köroğlu, "Kendi okulumuza da 30-35 kadar meyve fidanı dikmeyi planlıyoruz. Devamında daha sonraki yıllarda yine yaptığımız oyuncakları çocuklarımıza sunarak hem onların gelişimine destek vermeyi hem de doğaya faydalı olmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

Sivas'ta lise öğrencileri yaptıkları oyuncakların geliriyle meyve fidanı dikti

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