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Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

26.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde manevra yapan yük treninin 2 vagonunun raydan çıkması sonucu Sivas-Kayseri demir yolu hattı trafiğe kapandı.

Sivas'tan Kayseri yönüne giden balast taşı yüklü tren, Sağır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, manevra yaparken vagonlarından ikisi, kapaklarının açılması sonucu raydan çıktı.

Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı.

Bilgi verilmesi üzerine il merkezinden Şarkışla ilçesine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Demir yolu ile mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı

Sivas'ta manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı
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