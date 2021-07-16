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Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

16.07.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

C.K. yönetimindeki 34 VEP 35 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüde Kantar'a (43) çarptı. Kantar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen Kantar'ın cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
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trafik kazası Sivas

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