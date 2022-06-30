Sivas'ta tarihi Taşhan gün yüzüne çıkarılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi Taşhan'ın etrafında bulunan yapıların yıkılarak alana yeni bir meydan kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki tarihi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen tarihi Taşhan'ı gölgeleyen yapıların kaldırılması için bölge esnafı ile istişare halinde kamulaştırma çalışması başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da desteği ile tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgedeki 5 iş yeri boşaltılarak belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılması planlanan meydan projesi hakkında bilgi verdi.

Alana kazandırılacak meydan projesinin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Tarihi Taşhan'ın etrafındaki görüntü, tarihi binaya ve şehrimize yakışmıyordu. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren kamulaştırma çalışmalarını başlattık ve kamulaştırmanın bitmesiyle esnafımızla da istişareli şekilde dükkanlarımızın yıkım işlemlerini başlattık." ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma bedelinin 30 milyon lirayı bulduğunu aktaran Bilgin, bu rakamın büyük bölümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle karşılandığını belirtti.

Tarihi hanın etrafındaki yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlenmesiyle bölgeye yeni bir meydan kazandıracaklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde olan tarihi eserlerimizin etrafını açmak için çalışacağız. Güdük Minare'nin de etrafını kamulaştırarak eserin çevresini açacağız. Tarihi eserin güzelliğini, değerini ortaya çıkaracak bir meydanı daha şehrimize kazandıracağız. Sivas'ın dört bir tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan Tarihi Kent Meydanı daha da büyütecek 4 Eylül Meydanı çalışmamız devam ediyor. İnşallah 4 Eylül'e yetiştirerek açılışını yapmış olacağız."