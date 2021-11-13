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Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

13.11.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde terör örgütüne ait sığınaklar ve ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çeşitli ebatta 4 sığınak buldu.

Ekipler, bir bölümü depo olarak kullanılan sığınaklarda yaptıkları aramada patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 1 kilogram kimyasal madde ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas'ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

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