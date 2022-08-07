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Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

07.08.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" kapsamında 108 saz ustasının katıldığı etkinlik düzenlendi.

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek amacıyla festival kapsamında 108 saz ustası Buruciye Medresesi önünde bir araya geldi.

Saz sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Halk Müziği Korosu saz sanatçısı Onur Erdem şefliğinde Sivas yöresine ait parçaları seslendirdi.

"Sazını da Al Gel" etkinliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

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