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Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

29.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

SİVAS (AA) - Sivas'tan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi tarafından Kastamonu'ya gidecek personel ve araçlarla ilgili çalışma yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Makine İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgeye gönderilecek personelle bir araya geldi.

Algın, Yol İş 2. Nolu Şube Başkanı Eyüp Baran'ın da yer aldığı programda, personele kazasız çalışma temennisinde bulunuldu.

Personeli uğurlayan Algın, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kastamonu'ya 5 damperli kamyon, kasalı kamyon ve kazıyıcı kepçe gönderildiğini kaydetti.

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

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sel Kastamonu Sivas

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