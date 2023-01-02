Skandal! Türk Milli Takımı adına yarıştı 1. oldu, Türk olmadığı ortaya çıktı... Galatasaray'ı şoke eden haber

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

İstanbul'da 22-23 Aralık 2022'de düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde Galatasaray Kulübü adına yarışan Nusrat Allahverdi, barajı geçerek Türk Milli Takımı'na seçildi. Bu seçmelerden sonra yine İstanbul'da 25-29 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldız Bireysel Yüzme Müsabakaları yapıldı. Ancak dikkat çekici bir nokta vardı: Nusrat Allahverdi yoktu! Galatasaray'ın bir diğer başarılı yüzücüsü Berke Saka her iki organizasyona katılırken Allahverdi yer almadı.