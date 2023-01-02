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  4. Skandal! Türk Milli Takımı adına yarıştı 1. oldu, Türk olmadığı ortaya çıktı... Galatasaray'ı şoke eden haber

Skandal! Türk Milli Takımı adına yarıştı 1. oldu, Türk olmadığı ortaya çıktı... Galatasaray'ı şoke eden haber

02.01.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık 2021 ve Temmuz 2022'de 50 metre kurbağalamada rekorlar kıran Nusrat Allahverdi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli Takım adına yarışan Azeri sporcunun, Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlanıp pasaportunu almadığı halde milli yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yarışırken Aralık 2021 ve Temmuz 2022'de 50 metre kurbalağalamada rekorlar kıran Nusrat Allahverdi, milli takım seçmelerine de katılıp gerekli barajları geçti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 28-29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yarışmada Türk Milli Takımı adına da yarıştı.

2007 doğumlu sporcu, burada 15-18 yaş kategorisinde 50 metre kurbağalamada 28.89'luk derecesiyle birinci, 100 metredeyse 1.04.99 derecesiyle ikinci oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sporcuyu kutladı. Allahverdi, COMEN Cup için Türk Milli Takımı'na da seçildi. Ama yarışlar Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapıldığı için Türkiye katılmadı.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

İstanbul'da 22-23 Aralık 2022'de düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde Galatasaray Kulübü adına yarışan Nusrat Allahverdi, barajı geçerek Türk Milli Takımı'na seçildi. Bu seçmelerden sonra yine İstanbul'da 25-29 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldız Bireysel Yüzme Müsabakaları yapıldı. Ancak dikkat çekici bir nokta vardı: Nusrat Allahverdi yoktu! Galatasaray'ın bir diğer başarılı yüzücüsü Berke Saka her iki organizasyona katılırken Allahverdi yer almadı.

GALATASARAY ŞOKE OLDU

GALATASARAY ŞOKE OLDU

Kulüpler, yarışmalarda yabancı sporcu da yüzdürebiliyor ancak bu sporcudan puan alamıyor. Galatasaray'ın Allahverdi'yi, Türk vatandaşı olmadığını öğrendiği için 25-29 Aralık'taki şampiyonaya sokmadığı iddia ediliyor.

Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sandığı ve bonservis bedeli de ödeyerek transfer ettiği Nusrat Allahverdi'de şoke oldu.

MADDİ KATKI ALINIYOR

MADDİ KATKI ALINIYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olmadığı halde yerli statüsünde yarışlara sokulan, bonservis bedeli ödetilerek Bursa Büyükeşehir Belediyespor Yüzme Takımı'ndan da Galatasaray Yüzme Takımı'na transfer edilen Nusrat Allahverdi, milli takım için yarıştığı için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Komitesi'nden (TOHM) hem sporcuya hem antrenöre maddi destek de sağlanıyor.

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