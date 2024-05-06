'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla fenomen oldu! Sahne başına 100 bin dolar alıyor... Hayatı değişti

Yurt dışında da büyük ilgi gören Yasin Cengiz yaklaşık 3 ay içerisinde çiftlik hayatından milyoner hayatına geçti. Onedio'da yer alan habere göre; fenomenin CZN Burak ve diğer birçok ünlünün olduğu bir network'e sahip olması da hayatının değişmesine etken oldu.