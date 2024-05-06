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'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla fenomen oldu! Sahne başına 100 bin dolar alıyor... Hayatı değişti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 07:50
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TikTok sayesinde ünlenen isimlerden biri de 'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla göbek atan Yasin Cengiz. Yasin Cengiz fenomen olduktan sonra hayatı değişti. Cengiz çiftlik hayatından milyoner hayatına geçerek kazancını da artırdı.

TikTok sayesinde hayatı değişen isimlerden biri de Yasin Cengiz. 'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla ünlenen Cengiz göbek atarak iyice ünlendi ve dünyası değişti. Hatta adını alan 'Skibidi Toilet' isimli bir animasyon serisine de ilham kaynağı oldu.


Vitrin

SERVETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Yurt dışında da büyük ilgi gören Yasin Cengiz yaklaşık 3 ay içerisinde çiftlik hayatından milyoner hayatına geçti. Onedio'da yer alan habere göre; fenomenin CZN Burak ve diğer birçok ünlünün olduğu bir network'e sahip olması da hayatının değişmesine etken oldu.

Yetişkin film oyuncularıyla da buluşan ve videolar çeken Cengiz kazancını da artırdı.

Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak tahmin ediliyor.

SAHNE BAŞINA BAKIN NE KADAR ALIYOR

SAHNE BAŞINA BAKIN NE KADAR ALIYOR

Yasin Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı paranın da yaklaşık 100 bin dolar olduğu öne sürülüyor. Bu rakam yaklaşık 3 milyon 200 TL'ye tekabül ediyor!

Fenomenin şimdilik TikTok'ta 12.5 milyon, Instagram'da da 1.5 milyon takipçisi var!

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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