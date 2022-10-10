YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

10.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık'ın tedavi giderlerine destek vermek amacıyla düzenlenen Sardes Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekipleri Galatasaray, SigortaShop, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor takımlarının katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Tüm geliri Duru bebeğin tedavisine destek olmak için kullanılacak olan ve lig usulü yapılan turnuvada en fazla puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, SigortaShop Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Galatasaray'ın kupasını Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi.

Kaymakam Sağlam ve İlçe Belediye Başkanı Zeki Kayda, turnuvaya katılan takımlara Salihli Belediyespor'un yeşil-beyazlı formasını hediye etti.

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
galatasaray

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:02
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:04
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.