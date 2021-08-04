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Sofiane Feghouli, Olympiakos yolcusu

04.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Olympiakos, bu kez gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.

Olympiakos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından Feghouli defterini yeniden açtı. Yunan kulübünün bu transfer için tekrardan girişimlere başlaması bekleniyor. Feghouli, daha önce maaşı düşük bulduğu için Olympiakos'un teklifini kabul etmemişti.

(AKŞAM)

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Süper Lig
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