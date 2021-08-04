Sofiane Feghouli, Olympiakos yolcusu

Olympiakos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından Feghouli defterini yeniden açtı. Yunan kulübünün bu transfer için tekrardan girişimlere başlaması bekleniyor. Feghouli, daha önce maaşı düşük bulduğu için Olympiakos'un teklifini kabul etmemişti.

(AKŞAM)