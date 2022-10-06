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Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

06.10.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, nikaha süsledikleri otobüsle gitti

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, gelin arabası olarak kullandıkları aracı seçti.

Evlilik kararı alan belediye otobüsü şoförleri Savaş Yaşlak ve Gözde Altun, her gün mesai verdikleri otobüsü gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu.

Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Merkez Çukurova ilçesinde bulunan kuaföre getirilen otobüsün şoför mahalline geçen Gözde Altun, konvoy eşliğinde düğün salonuna kadar aracı kullandı.

Dünya evine giren Yaşlak ve Altun çifti, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gelin Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

"Hayalim olarak, 'eğer evlenirsem kullandığım otobüsümü gelin arabası yapacağım' diyordum. Bunu gerçekleştiren arkadaşlarım da oldu. Eşim de şoför olunca böyle bir şey yapmayı istedik. Benim zaten otobüs sürmek çocukluk hayalimdi. Onu gerçekleştirince otobüsümü de gelin arabası yapmak istedim."

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

- Adana'da belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, nikaha süsledikleri otobüsle gitti

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı

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Adana Adana Büyükşehir Belediyesi gelin damat

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