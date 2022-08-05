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Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

05.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı.

Tarihi milattan sonra 2. yüzyıla dayanan ve bu yıl ilk kez kazıların yapıldığı Soli Pompeipolis Antik Limanı'ndaki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek kazılarda bu yıl hem limanın mendireklerinin hem de sütunlu caddeyle bağlantısının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kazı başkanı Yağcı, AA muhabirine, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin arkeolojik olarak çok verimli bir yer olduğunu söyledi.

Uzun vadeli kazı yaptıklarını dile getiren Yağcı, limanın Roma Dönemi'nde Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olduğunu belirtti.

Bölgede uzun yıllardan bu yana sütunlu caddede kazı yaptıklarını ifade eden Yağcı, şöyle dedi:

"320 metre uzunluğunda bir limandan bahsediyoruz. Önemli ham maddelerin taşındığı ve bunların taşınmasına aracılık eden bir ticari ağ üzerinde. Bölgedeki sütunlu caddeyi yıllardır kazıyoruz. Antik limanın kazılmasının önemi sütunlu caddeyle birleşiyor olması. Bu ikisinin bir araya gelme örneği az. O yüzden hem kara hem ticaret ağının ortasında yer alıyor. Burayı açığa çıkardığımız zaman bu bölgenin korunmasıyla ilgili yeni stratejilerin gelişmesine katkıda bulunabiliriz."

Kazı çalışmaları sonucu limanın görkeminin ortaya çıkacağını belirten Yağcı, buranın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Yağcı, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mezitli Belediyesi, Mersin Limanı ve Mersin Deniz Ticaret Odasının desteğiyle yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı

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