Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
Saray Bahçesi, Bayburt Kalesi ile Şehit Osman Tepesi'ne toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.
SOLOTÜRK Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı
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