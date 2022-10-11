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SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

11.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mudanya İlçesi Mütareke Meydanı ve Mudanya Sahili önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu yüzlerce kişi izledi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşlar alandaki coşkuya alkışlarla katıldı.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

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