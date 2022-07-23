Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri uçucu sonrası SOLOTÜRK ekibine çiçek vererek, güzel gösteri için teşekkür etti.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek isteyenler bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih etti. Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı

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