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SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

05.09.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

MANİSA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

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