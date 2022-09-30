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SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

30.09.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Kent merkezinde sahil dolgu alan üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplananlar, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün kentte 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

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Tekirdağ SoloTürk uçuş

Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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05:34
Sabah
06:58
Öğle
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İkindi
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