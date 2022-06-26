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SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

26.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

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