Son dakika: ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar! O paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, birçok olay da yaşanmaya devam ediyor. Son maçlar öncesinde çinde bulunan her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda oynanacak olan İran - ABD maçı ile ilgili yapılan hareket ortalığı fena halde karıştırdı.