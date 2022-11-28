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Son dakika: ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar! O paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortalık karıştı...

28.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Birçok sürprizin yaşandığı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda salı günü oynanacak olan İran - ABD maçı öncesinde yaşanan olay, ortamı fazlasıyla gerdi. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki saygısızlık sonrası İran harekete geçti ve rakibini FIFA'ya şikayet etti.

Son dakika haberleri: Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, birçok olay da yaşanmaya devam ediyor. Son maçlar öncesinde çinde bulunan her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda oynanacak olan İran - ABD maçı ile ilgili yapılan hareket ortalığı fena halde karıştırdı.

ABD'DEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda 29 Kasım Salı günü İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek.

ORTAM GERİLDİ

ORTAM GERİLDİ

Her iki takımın da gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken karşılaşma öncesinde ABD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortam gerildi.

ALLAH YAZISI KALDIRILDI

ALLAH YAZISI KALDIRILDI

ABD'nin hesabındaki paylaşımda İran bayrağında yer alan "La ilahe illallah" yazısı kaldırıldı.

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Rakibinin bu hareketine büyük bir tepki gösteren İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni FIFA'ya şikayet etti.

BEKLENİYOR

BEKLENİYOR

Salı günü saat 22.00'de oynanacak olan maç öncesinde FIFA'nın nasıl bir tutum göstereceği ise bilinmiyor.

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