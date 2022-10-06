Son dakika: Abdullah Avcı'dan kırmızı kart yorumu!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 3-1 mağlup oldukları Monaco karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlerin kararlarının doğru olduğunu söyleyen Avcı, "Gruptan çıkacağız" dedi. İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI!

"DOĞRU DEĞİL" "Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Kalemize gelen ilk top gol oldu. 45+'da yediğimiz penaltı ile 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına gittik. 1-0 içeri girmek istedik ona göre formasyon değişikliği yapacaktık ama penaltıyla 2-0 içeriye girdik. İkinci yarıya 2-0 değil, 1-0 gitsek formasyoın değişikliği yapacaktık. Biraz daha skoru korumak istedik. 55'te 2 oyuncu değişikliği yaparken kornerden 3. golü yedik."

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ" "Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil. Uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi oynamak kolay değil. Grup 6,6,3,3. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız"

"Bugün şu an itibariyle önümüzdeki Monaco maçını değil, bir lig maçı daha var onu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Bugün taraftara da teşekkür ediyorum."

"KARARLARIN HEPSİ DOĞRU" "Hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdikleri kararların hepsi doğru. Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Kendi oyuncumuzu o anlamda sorgulayabiliriz." yorumunu yaptı.