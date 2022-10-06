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Son dakika: Abdullah Avcı'dan kırmızı kart yorumu!

06.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco'ya konuk olan Trabzonspor mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında 10 kişi kalan temsilcimiz Fransa'dan eli boş dönerken, tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 3-1 mağlup oldukları Monaco karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlerin kararlarının doğru olduğunu söyleyen Avcı, "Gruptan çıkacağız" dedi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI!

"DOĞRU DEĞİL"

"DOĞRU DEĞİL"
"Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Kalemize gelen ilk top gol oldu. 45+'da yediğimiz penaltı ile 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına gittik. 1-0 içeri girmek istedik ona göre formasyon değişikliği yapacaktık ama penaltıyla 2-0 içeriye girdik. İkinci yarıya 2-0 değil, 1-0 gitsek formasyoın değişikliği yapacaktık. Biraz daha skoru korumak istedik. 55'te 2 oyuncu değişikliği yaparken kornerden 3. golü yedik."

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"
"Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil. Uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi oynamak kolay değil. Grup 6,6,3,3. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız"
"Bugün şu an itibariyle önümüzdeki Monaco maçını değil, bir lig maçı daha var onu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Bugün taraftara da teşekkür ediyorum."

"KARARLARIN HEPSİ DOĞRU"

"KARARLARIN HEPSİ DOĞRU"
"Hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdikleri kararların hepsi doğru. Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Kendi oyuncumuzu o anlamda sorgulayabiliriz." yorumunu yaptı.
"Baka, çok özel bir oyuncu ve karakter. Milli takımda sondan bir önceki maçta sakatlandı. Ama öyle bir oyuncu ki, son maçta milli takımda oynamasını beklemiyordum. Kayseri maçında da oyundan dolayı sonuna kadar tuttuk. Maçtan sonra da az süre alması gerektiğini, pas geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bugün kaybetmek değil kazanmaktı planımız."
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