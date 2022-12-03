Son dakika: Aboubakar yine sahnede! Kamerun - Brezilya maçında Dünya Kupası tarihine geçen an! Golü attı, oyundan atıldı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için büyük heyecan yaşandı. G Grubu'nda oynanan Kamerun - Brezilya karşılaşmasında ise yaşananlar uzun süre unutulmayacak cinstendi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı olarak ilk 11'de başlayan Vincent Aboubakar, son dakikalara damgasını vurdu.

GOLÜ ATTI, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sağ kanattan gelişen Kamerun atağında ceza sahası içine yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Vincent Aboubakar, takımını 1-0 öne geçirdi.

FORMASINI ÇIKARARAK SEVİNDİ

Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan yıldız futbolcu, formasını çıkararak taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru koştu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kaydettiği golden önce sarı kartı bulunan Aboubakar, gol sevincinde formasını çıkarttığı için bir sarı kart daha gördü ve kırımızı kartla oyundan ihraç edildi.

GÜLEREK HAKEME GİTTİ

Golcü oyuncu, kırmızı kartın ardından gülerek hakemin yanına gitti ve elini sıkarak oyun alanını terk etti. Aboubakar'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Vincent Aboubakar'ın attığı gol ve sonrasında kırmızı kart gördüğü anlar...