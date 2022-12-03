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Son dakika: Aboubakar yine sahnede! Kamerun - Brezilya maçında Dünya Kupası tarihine geçen an! Golü attı, oyundan atıldı...

03.12.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı sona erdi. G Grubu'nun son maçları 22.00 seansında oynandı ve Brezilya ile İsviçre son 16 turuna kalan takımlar oldu. Kamerun ile Brezilya'yı karşı karşıya getiren müsabakanın son dakikalarında ağları sarsan Vincent Aboubakar ise Dünya Kupası'na damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, attığı golün ardından kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için büyük heyecan yaşandı. G Grubu'nda oynanan Kamerun - Brezilya karşılaşmasında ise yaşananlar uzun süre unutulmayacak cinstendi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı olarak ilk 11'de başlayan Vincent Aboubakar, son dakikalara damgasını vurdu.

GOLÜ ATTI, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sağ kanattan gelişen Kamerun atağında ceza sahası içine yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Vincent Aboubakar, takımını 1-0 öne geçirdi.

FORMASINI ÇIKARARAK SEVİNDİ

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Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan yıldız futbolcu, formasını çıkararak taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru koştu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Kaydettiği golden önce sarı kartı bulunan Aboubakar, gol sevincinde formasını çıkarttığı için bir sarı kart daha gördü ve kırımızı kartla oyundan ihraç edildi.

GÜLEREK HAKEME GİTTİ

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Golcü oyuncu, kırmızı kartın ardından gülerek hakemin yanına gitti ve elini sıkarak oyun alanını terk etti. Aboubakar'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Vincent Aboubakar'ın attığı gol ve sonrasında kırmızı kart gördüğü anlar...

ABOUBAKAR'IN GOLÜ VE SEVİNCİ

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