SON DAKİKA: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması! Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün basketbol müzesi açılışında yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Koç'un konuşmasında Aziz Yıldırım'a da değinmesi dikkat çekti. İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI!

"120 YILLIK BASKETBOL TARİHİMİZ VAR" "Bir spor kulübü olursunuz ama müze yapmak için başarınız olmaz. Pek çok sporcumuza bugün yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Bu başarıları gelecek nesillere aktarmak için basketbol müzesi fikri ortaya çıktı. 100 yıl boyunca camiada ve Türk sporunda ikon olmuş çok sayıda isim oldu, tarihe iz bıraktılar. Onlar tarih yazarken, duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe yıllarca basketbol hizmet etti ama 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri, 2000'li yıllarda başladı. Erkek basketbolda şampiyonluklar, kupalar ve EuroLeague ile başarılarımız taçlanmış oldu."

"ÇOK ACILAR ÇEKTİK" "Kadın basketbolda, futboldaki gibi bir durum var. Resmi şampiyonluklar, sayılmayan şampiyonluklar var. 1998'den bugüne resmi olarak 24 senenin 16 senesinde Fenerbahçe kadın basketbol şubesi şampiyon olmuştur. EuroLeague'de 4 kere final oynadık. Başkanlık dönemimde çok acılar çektik. En acısı, defalarca yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupa vermek oldu. Bu sene telafi edeceğiz. Kadın basketbol takımı, bu sene bu yönde kuruldu."

"ÜLKENİN LOKOMOTİFİ FENERBAHÇE" "Fenerbahçe, ülkemizin basketbolda lokomotifi oldu. Rakiplerimize örnek oldu. Aynen kendi imkanlarımızla, devletten hiç destek almadan stadımızı yaptığımız gibi. Emsal oldu. Bundan sonra yapacağımız futbol akademisi, yine Türkiye'ye örnek olacak. İnşallah 10 yıl sonra yine 'Bu başarılar Fenerbahçe sayesinde oldu' diyeceğiz. Basketbolun halka yayılmasını, aynen voleybolda olduğu gibi, basketbolda da başardık."

"AZİZ YILDIRIM'A MÜTEŞEKKİRİZ" "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım, yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim. Kendisine müteşekkiriz. Fenerbahçe'ye basketbolda önemli katkılar yapan Murat Ülker'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fenerbahçe için emeği geçen herkese, teşekkürlerimi sunuyorum."