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  4. Son dakika: Aman ne yaptın! Ünlü golfçü Paige Spiranac'ın paylaştığı video yürek hoplattı...

Son dakika: Aman ne yaptın! Ünlü golfçü Paige Spiranac'ın paylaştığı video yürek hoplattı...

25.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberleri: Sadece Amerika'da değil tüm dünyada güzelliğe ile büyüleyen Amerikan golfçü Paige Spiranac, Instagram adresinden yaptığı paylaşımla adeta yürek hoplattı. Hayranlarıyla golf oynadığı anları paylaşan güzel sporcunun paylaşımına binlerce beğeni yağdı. Daha önce de çeşitli konularla gündeme gelen Paige Spirinac'ın Instagram adresinde 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Ünlü golfçü Paige Spiranac güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Yaptığı sporun yanında paylaşımlarıyla da göz önüne gelen Spiranac, Instagram adresi üzerinden yeni bir video yayınladı. Yayınladığı videoda golf oynadığı dakikaları paylaşan Spiranac'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İŞTE O VİDEO

OLAY İTİRAF!

RGRG

Amerikalı ünlü golfçü geçtiğimiz aylarda yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendinden özel ders almak isteyen bir öğrencisinin sadece golf eğitimi almak için değil, onunla vakit geçirmek için bunu yaptığını iddia etmişti. Spiranac yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki beni golf dersi almak için kandırdı. Benimle vakit geçirmek için böyle bir yola başvurmuş. Bana her gün hediyeler alıyordu ve 6 ay böyle devam etti. Hatta bana kız arkadaşı olduğunu bile söylemedi. Benden faydalanmaya çalıştı." demişti.

Paige Spiranac fotoğrafları

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Paige Spiranac
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