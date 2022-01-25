Son dakika: Aman ne yaptın! Ünlü golfçü Paige Spiranac'ın paylaştığı video yürek hoplattı...

Son dakika spor haberleri: Ünlü golfçü Paige Spiranac güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Yaptığı sporun yanında paylaşımlarıyla da göz önüne gelen Spiranac, Instagram adresi üzerinden yeni bir video yayınladı. Yayınladığı videoda golf oynadığı dakikaları paylaşan Spiranac'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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OLAY İTİRAF!

Amerikalı ünlü golfçü geçtiğimiz aylarda yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendinden özel ders almak isteyen bir öğrencisinin sadece golf eğitimi almak için değil, onunla vakit geçirmek için bunu yaptığını iddia etmişti. Spiranac yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki beni golf dersi almak için kandırdı. Benimle vakit geçirmek için böyle bir yola başvurmuş. Bana her gün hediyeler alıyordu ve 6 ay böyle devam etti. Hatta bana kız arkadaşı olduğunu bile söylemedi. Benden faydalanmaya çalıştı." demişti.