Son dakika: Anderson Talisca geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği yıldız için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bombayı patlatıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbiden beklemediği bir skorla ayrılan siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfer mesajı vermişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediye ve Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçların ardından Antalya'ya kampa gidecek.
Taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki sıkıntıları çözmek için yönetimden transfer yapılmasını istedi.
Tecrübeli hocanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den ilk isteğinin Anderson Talisca olduğu ifade edildi.
Şenol Güneş'in isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon euro alan yıldız isme Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifinin 3 milyon euro olacağı aktarıldı.