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Son dakika: Anderson Talisca geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği yıldız için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bombayı patlatıyor...

07.11.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında transfer mesajı veren teknik direktör Şenol Güneş, çareyi eski yıldızı Anderson Talisca'da buldu. Siyah - beyazlıların tecrübeli hocası, yönetimden Brezilyalı yıldızın transferini istedi. Beşiktaşlı kurmaylar hemen harekete geçerek Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbiden beklemediği bir skorla ayrılan siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfer mesajı vermişti.

ŞENOL GÜNEŞ, ANDERSON TALISCA'YI İSTİYOR

ANTALYA'YA KAMPA GİDİLECEK

ANTALYA'YA KAMPA GİDİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediye ve Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçların ardından Antalya'ya kampa gidecek.

TRANSFER TALEBİ

TRANSFER TALEBİ

Taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki sıkıntıları çözmek için yönetimden transfer yapılmasını istedi.

GÜNEŞ, ÇEBİ'DEN İSTEDİ

GÜNEŞ, ÇEBİ'DEN İSTEDİ

Tecrübeli hocanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den ilk isteğinin Anderson Talisca olduğu ifade edildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şenol Güneş'in isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

3 MİLYON EURO

3 MİLYON EURO

Kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon euro alan yıldız isme Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifinin 3 milyon euro olacağı aktarıldı.

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