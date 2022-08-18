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Son dakika: Andrea Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı! Sosyal medyadan Dries Mertens'i takibe aldı...

18.08.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla girmiş ve yaptığı transferlerle adından söz ettirmişti. Sarı - kırmızılılarda kadroya son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldız isimler katılmıştı. Santrfor hattında Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i bulunduran Galatasaray'da gündeme Andrea Belotti ismi gelmişti. İtalyan futbolcunun sosyal medyada yaptığı hareket, taraftarı heyecanlandırdı.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer şov devam ediyor! Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan sarı - kırmızılılarda yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimlerin kadroya katılmasının ardından gözler, santrfor transferine çevrilmişti.

ANDREA BELOTTI'DEN FLAŞ HAMLE

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i santrfor hattında bulunduran Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, bir forvet transferinin daha yapılacağını açıklamıştı.

İKİ İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

İKİ İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ
Sarı - kırmızılı yöneticinin bu açıklamasının ardından gündeme Mauro Icardi ve Andrea Belotti isimleri gelmişti.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Son olarak Torino'da forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Andrea Belotti, sosyal medyadan yaptığı hamleyle sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

MERTENS'İ TAKİBE ALDI

MERTENS'İ TAKİBE ALDI
İtalyan golcü, Instagram hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'i takibe aldı. Belotti, Mertens'in Napoli'de oynadığı dönemde uzun yıllar boyunca Belçikalı futbolcuyla Serie A'da rakip olarak mücadele etmişti.

ASLAN'IN 8. TRANSFERİ OLACAK

ASLAN'IN 8. TRANSFERİ OLACAK
Galatasaray, piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu ile anlaşmaya varması halinde 8. transferini gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan taraftarlar, bu gelişmenin ardından sosyal medyada "Hayırlı olsun" tarzında yorumlarda bulundular.
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