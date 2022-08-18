Son dakika: Andrea Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı! Sosyal medyadan Dries Mertens'i takibe aldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer şov devam ediyor! Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan sarı - kırmızılılarda yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimlerin kadroya katılmasının ardından gözler, santrfor transferine çevrilmişti.

ANDREA BELOTTI'DEN FLAŞ HAMLE

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i santrfor hattında bulunduran Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, bir forvet transferinin daha yapılacağını açıklamıştı.

İKİ İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ Sarı - kırmızılı yöneticinin bu açıklamasının ardından gündeme Mauro Icardi ve Andrea Belotti isimleri gelmişti.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI Son olarak Torino'da forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Andrea Belotti, sosyal medyadan yaptığı hamleyle sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

MERTENS'İ TAKİBE ALDI İtalyan golcü, Instagram hesabından Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'i takibe aldı. Belotti, Mertens'in Napoli'de oynadığı dönemde uzun yıllar boyunca Belçikalı futbolcuyla Serie A'da rakip olarak mücadele etmişti.