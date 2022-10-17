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  4. Son dakika: Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

Son dakika: Ankaragücü maçı öncesi olanlar oldu! Jesus'la restleşti, valizlerini topladı

17.10.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk ligin ilk 9 haftasında yalnızca 1 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler'in bu hafta karşılaşacağı Ankaragücü maçı öncesi herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe hedefini bu yönde belirlerken, yaptığı transferlerle adından da söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, taraftarın da yüzü gülüyor.

Ligin 10. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sarı-Lacivertliler'de karşılaşmanın oynanmasına saatler kala flaş bir gelişme yaşandı. Gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimlerle de ses getiren Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye dair flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Brezilya'nın haber kaynaklarından Torcedores haberine göre; Diego Rossi, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ve Flamengo, Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi'yi yeniden transfer etmek istiyor... Amerika Birleşik Devletleri ekibi Los Angeles FC'de, 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Flamengo'nun daha önce de istediği yıldız futbolcu ile görüşmeler, geçtiğimiz hafta yeniden başladı.
Diego Rossi'nin ayrılık gerekçesi olarak ise Türk futbolunda kendini yeterli görmemesi olarak gösterilirken, bu nedenle kulüpten ayrılmak istediği belirtildi. Flamengo bu kez koz olarak, rekabetçi bir takım oluşturacaklarını ifade ederek, Rossi'yi ikna etmek istiyor. Başka bir deyişle, Rossi ilk 11'de sürekli yer alamıyor. Ayrıca, Uruguaylı futbolcu kısa süre önce Teknik Direktör Jorge Jesus ile karşılıklı 'ses tonlarını' yükseltti. Jesus, Beşiktaş'a karşı derbinin bitmesine 1 dakika kala Rossi'yi sahaya sürdü. Maç bitimine kadar Rossi topa dokunmadı. Gözle görülür bir öfkeyle oyundan ayrıldı. O maçın ardından Diego Rossi ve Jorge Jesus arasındaki gerginlik sürüyor.
Ardından, UEFA Avrupa Ligi için Kıbrıs'ta AEK Larnaca ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Diego Rossi, Kıbrıs takımına karşı 90 dakika sahada yer aldı ancak, beklentilerin altında bir performans sergiledi ve saha içinde bulunduğu süre boyunca, çok az katkıda bulundu.
Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve futboldan sorumlu yönetici Bruno Spindel, Diego Rossi konusunu dikkatle ele alıyor. Oyuncu Los Angeles FC'deyken de, onunla ilgilenmişlerdi. Rossi'yi Corinthians, Internacional, Palmeiras da istiyordu. O sırada Flamengo dahil olmak üzere tüm kulüpler, Rossi'yi kiralamak için müzakerelerde bulunmuştu.
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