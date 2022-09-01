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Son dakika: Anlaşma ortaya çıktı! Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleşmesi feshedildi! Milli futbolcunun yeni adresi Schalke 04 oldu...

01.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlılarda geçtiğimiz sezon takıma katılan Kenan Karaman'ın sözleşmesi feshedildi. Schalke 04 ile anlaşan Karaman'ın alacağı olan 900 bin euro'dan feragat ettiği ve Alman ekibiyle sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan ve 4 maçta aldığı 3 galibiyet - 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadrosuna birçok ismi katan siyah - beyazlılarda takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

KENAN KARAMAN, SCHALKE 04'TE

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Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi feshedildi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

BUGÜN İMZAYI ATIYOR

Karaman, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Kenan Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.

MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ

Öte yandan deneyimli futbolcunun Shcalke'ye transfer olabilmek için 900 bin Euro maaşından feragat ettiği ve ayrılığın böyle gerçekleştiği öğrenildi.

KENAN KARAMAN FOTOĞRAFLARI

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