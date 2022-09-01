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Son dakika: Arda Güler çılgınlığı! Dünya devi Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 29 milyon euro'yı gözden çıkardı...

01.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonda 10 numaralı formanın yeni sahibi olan ve toplamda 5 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı için İngiltere Premier Lig devi Arsenal harekete geçti. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki dev kulüp, Arda Güler için 29 milyon euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna birçok ismi katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AVRUPA'NIN RADARINDA

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Fenerbahçe'de bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Arda Güler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ARSENAL'İN TRANSFER LİSTESİNDE

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İngiliz basınının haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın transfer listesi ortaya çıktı. İspanyol çalıştırıcının yönetime verdiği isimler arasında Arda Güler'in de yer aldığı belirtildi.

REKOR BEDELLE GİDEBİLİR

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Haberde Premier Lig devinin Güler için Fenerbahçe'ye yaklaşık 29 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi. Arda Güler, Arsenal'e bu rakamla transfer olursa Fenerbahçe tarihinde yapılan en pahalı satış olarak kayıtlara geçecek. Sarı - lacivertli taraftarlar, genç futbolcunun Arsenal'e transfer haberinin çıkmasının ardından 'Hayırlı olsun' şeklinde yorumlarda bulundular.

Öte yandan Arteta'nın listesindeki diğer isimlerin Lucas Paqueta, Maxwel Cornet, Cody Gakpo ve Edon Zhegrova olduğu aktarıldı.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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