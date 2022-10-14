Son dakika: Arda Güler'in annesi maçın ardından paylaştı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-1 ile geçerken, gruptan çıkmayı garantileyerek taraftarlarını sevindirmişti.

Sarı-Lacivertliler'de, taraftarın sevgili haline gelmiş olan Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, performansıyla tam not almış, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 17'lik genç yıldızı karşılaşmanın 69. dakikasında oyundan alarak yeni transfer Michy Batshuayi'yi oyuna dahil etmişti.

"ZOR DOĞUMDAN GÜZEL BEBEKLER DOĞAR"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Arda Güler'e annesi Serap Güler'den yanıt geldi. Anne Güler, oğlu Arda'nın paylaşımına "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi." şeklinde bir yanıt verirken birçok taraftar da kendisine sevgi dolu yorumlarda bulundu.

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