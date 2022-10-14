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Son dakika: Arda Güler'in annesi maçın ardından paylaştı!

14.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gruptan çıkmanın sevinci yaşanırken, taraftarın sevgili haline gelmiş olan genç yıldız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Performansıyla takdir toplayan 17'lik oyuncunun karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşıma annesi Serap Güler'den yanıt geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-1 ile geçerken, gruptan çıkmayı garantileyerek taraftarlarını sevindirmişti.

Sarı-Lacivertliler'de, taraftarın sevgili haline gelmiş olan Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, performansıyla tam not almış, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 17'lik genç yıldızı karşılaşmanın 69. dakikasında oyundan alarak yeni transfer Michy Batshuayi'yi oyuna dahil etmişti.

"ZOR DOĞUMDAN GÜZEL BEBEKLER DOĞAR"

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Karşılaşmanın ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Arda Güler'e annesi Serap Güler'den yanıt geldi. Anne Güler, oğlu Arda'nın paylaşımına "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi." şeklinde bir yanıt verirken birçok taraftar da kendisine sevgi dolu yorumlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Arda Güler son dakika fenerbahçe UEFA ligi ak fenerbahçe rakibi portekizli
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