Son dakika: Arda Turan'dan gündem yaratacak sözler! "Selçuk İnan'ı kandırdım ve..."

Geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyuran Galatasararay'ın efsane isimlerinden Arda Turan'a 1905 GSYİAD ‘Aylık Bölge Toplantısı’ "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'a veda niteliğinde olan organizasyona; Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

"TÜRK BAYRAĞINI EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIDI"

Programda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "İnsan gittiğinde mutlu eder mi? Kaptan alınmasın ama o gittiğinde mutlu etti. Galatasaray'a büyük bir gelir kazandırdı. Biz alışık değiliz kendinden önce kulübü düşünenleri görmeye. Şahsen bir Galatasaraylı olarak minnettarım kendisine.

Avrupa'da Türk bayrağını en iyi şekilde taşıdı. Bizim yönetimimiz döneminde GSYİAD'ın destekleriyle inşallah biz hızlı bir altyapı hamlesiyle bir tesisleşme ile farklı bir yere getireceğiz. İnşallah o arada sevgili kaptanımız da Galatasaray'a omuz vermeye devam edecek. Umarım kısa bir sürede bizim yönetimimiz döneminde yaşanır." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'a GSYİAD'ın hazırladığı duygusal klip ve plaket takdiminin ardından söz alan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu "Öncelikle kendisine hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Arda'nın Galatasaray ve Türk futboluna nasıl hizmet ettiğini kademe kademe hatırlatmak istedik ama karelerle anlatmak mümkün değil.

Herkes gülerken ağlayan bir kaptan Arda, onun için biz onun kıymetini bir ömür boyu bilmek zorundayız. Yaşattıkların ve yaşatacakların için teşekkür ederiz demiştik çünkü ben inanıyorum ki Arda Turan Galatasaray'a hizmete sadece bir ara vermiştir. Kendisine yürekten inanıyor ve destekliyorum." dedi.

İŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI: