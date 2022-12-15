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Son dakika: Arjantin'i sallayan iddia: 'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!' Galatasaraylıları şaşırtan olay!

15.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, saha içindeki performansı kadar saha dışında yaşadığı olaylarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile resmi olarak boşanan Arjantinli yıldız için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Arjantin basınına göre; Wanda Nara, kendisi ile kalmak isteyen Mauro Icardi'yi evden kovdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alarak giren Galatasaray, sezon başında dünyaca ünlü birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Sarı - kırmızılı formayla gösterdiği performans; taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan golcü futbolcu, saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

MAURO ICARDI VE WANDA NARA YİNE GÜNDEM OLDU

TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

Galatasaray'a transfer olduktan sonra eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle sık sık konuşulan Mauro Icardi, Dünya Kupası arasında sakatlanmış ve izin alarak tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmişti.

"TÜRKİYE'DE NE DEDİ?"

"TÜRKİYE'DE NE DEDİ?"

Ancak burada Mauro Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki El Trece TV'de ekranlara gelen "Socios del espectaculo" programında moderatör Adrian Pallares, Mauro Icardi için, "Türkiye'de ne dedi?" ifadelerini kullandı.

"WANDA NARA'YA GELMEK İÇİN..."

"WANDA NARA'YA GELMEK İÇİN..."

Pallares, Icardi'nin kulübü Galatasaray'a sakatlığının tedavisi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini dile getirdiğini söyledi. Programda yer alan bir diğer isim olan gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk medyasına göre; Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Hayır. Bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için ortaya çıkarılan bir şeydi. Galatasaray, bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor." şeklinde konuştu.

"TAKIM MAÇLARA ÇIKIYOR AMA..."

"TAKIM MAÇLARA ÇIKIYOR AMA..."

Bir diğer yorumcu Paulo Varela ise "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor ama Icardi'nin ne zaman döneceği bilinmiyor." dedi.

YENİ BİR İDDİA DAHA

YENİ BİR İDDİA DAHA

Öte yandan Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara'nın çalkantılı hayatı gündem olmaya devam ederken, ikiliyle ilgili Arjantin'den yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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