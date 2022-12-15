Son dakika: Arjantin'i sallayan iddia: 'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!' Galatasaraylıları şaşırtan olay!

"WANDA NARA'YA GELMEK İÇİN..."

Pallares, Icardi'nin kulübü Galatasaray'a sakatlığının tedavisi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini dile getirdiğini söyledi. Programda yer alan bir diğer isim olan gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk medyasına göre; Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Hayır. Bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için ortaya çıkarılan bir şeydi. Galatasaray, bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor." şeklinde konuştu.