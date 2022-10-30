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  4. Son dakika: 'Artık dinlendirilmeli!' Fenerbahçe - İstanbulspor maçında Attila Szalai'nin hatası pahalıya patladı! Jetmir Topalli boş kaleye topu gönderdi..

Son dakika: 'Artık dinlendirilmeli!' Fenerbahçe - İstanbulspor maçında Attila Szalai'nin hatası pahalıya patladı! Jetmir Topalli boş kaleye topu gönderdi..

30.10.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısının hemen başında yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai'nin yaptığı hata sonrası İstanbulspor, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu golün ardından sarı - lacivertli taraftarlar sosyal medyada oyuncuya tepki gösterdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya şok bir gol yiyerek başladı. Sarı - lacivertlilerin kalesinde gördüğü golde Attila Szalai'nin hatası dikkat çekti.

BÜYÜK HATA SONRASI GOL GELDİ

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Fenerbahçe; karşılaşmanın 47. dakikasında kendi yarı alanında hazırlık pasları yaparken, Attila Szalai'den büyük bir hata geldi. Macar savunma oyuncusunun kaleci Altay Bayındır'a gönderdiği top, kısa kaldı ve araya İstanbulspor'dan Jetmir Topalli girdi.

Kaleci Altay'ı da geçen Topalli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

"ARTIK DİNLENDİRİLMELİ"

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Bu pozisyon sonrasında Szalai büyük bir üzüntü yaşarken, Altay Bayındır kendisini teselli etti. Sarı - lacivertli taraftarlar ise "Szalai artık dinlendirilmeli" şeklinde yorumlarda bulundular. İşte yaşananlar...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İŞTE O POZİSYON

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