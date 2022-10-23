Son dakika: Avrupa'da bir dönem kapanıyor! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini açıkladılar...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo'nun adı, dünya futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başında yuvası Manchester United'a geri dönen ancak takımının kötü performansı sonunda ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkan Cristiano Ronaldo, bu sezona da oldukça çalkantılı başladı. Teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlık yaşayan yıldız isim, Tottenham maçına damgasını vurmuştu.