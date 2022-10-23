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  4. Son dakika: Avrupa'da bir dönem kapanıyor! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini açıkladılar...

Son dakika: Avrupa'da bir dönem kapanıyor! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini açıkladılar...

23.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham ile oynanan karşılaşmanın son düdüğünü beklemeden soyunma odasının yolunu tutmuştu. Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'nun Chelsea maçı öncesinde kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi. Ronaldo'nun MLS'in yolunu tutacağı öne sürüldü...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo'nun adı, dünya futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başında yuvası Manchester United'a geri dönen ancak takımının kötü performansı sonunda ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkan Cristiano Ronaldo, bu sezona da oldukça çalkantılı başladı. Teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlık yaşayan yıldız isim, Tottenham maçına damgasını vurmuştu.

CRISTIANO RONALDO'NUN YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

MAÇ BİTİMİNİ BEKLEMEDEN GİTTİ

MAÇ BİTİMİNİ BEKLEMEDEN GİTTİ
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ronaldo, hocasının kendisini oyuna almaması nedeniyle 90. dakikada maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti.

YÖNETİM OLAYA EL ATTI

YÖNETİM OLAYA EL ATTI
Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken Manchester United yönetimi olaya el atmıştı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Kırmızı Şeytanlar, Portekizli futbolcunun Chelsea maçı öncesinde kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Manchester United ise Chelsea ile karşı karşıya geldiği müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

'MLS'E GİDECEK'

'MLS'E GİDECEK'
İngiliz basınının haberine göre; devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yakın çevresinde yer alan kişiler, yıldız futbolcunun MLS'e gideceğini ifade etti.

TEN HAG'LA GÖRÜŞECEK

TEN HAG'LA GÖRÜŞECEK
Öte yandan Mirror ise tek başına antrenmanlara başlayan Ronaldo'nun, Dünya Kupası'na en iyi şekilde gitmek adına takımla birlikte idmanlara geri dönmek istediği ve Erik ten Hag'la bir görüşme yapacağı aktarıldı.
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