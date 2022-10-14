Son dakika: Avrupa'nın gündemi: Fenerbahçe! Öyle manşetler attılar ki...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, B Grubu 4. hafta mücadelesinde karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in golleri yeni transferler Joao Pedro ve Michy Batshuayi kaydederken, Enner Valencia mücadelenin 86. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda faydalanamadı ve karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı. AEK Larnaca golü mücadelenin 52. dakikasında Trichkovski'den gelirken, Kıbrık temsilcisi 10 kişi tamamlanın ardından 3 puanda kaldı.

Temsilcimizin bu galibiyeti Avrupa'da da geniş yankı bulurken, Portekiz ve Güney Amerika'da da yankı uyandırdı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ SONRASI ATILAN MANŞETLER