Son dakika: Avrupa'nın kralı Başakşehir! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bir üst turu garantiledi...

Son dakika haberleri: Avrupa'da Başakşehir fırtınası devam ediyor! UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, temsilcimizin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç ile 45. ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. RFS ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 10 gol kaydederken, kalesinde hiç gol görmedi.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, ve Bertrand Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhmamed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Traore, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye ve Lima yer aldı.

LETONYALI 20 TARAFTAR

Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanan karşılaşmada Letonyalı az sayıda taraftar da tribünde yer aldı.

Yirmi RFS taraftarı deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.