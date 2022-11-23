Son dakika: 'Bana onu alın!' Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı! Eric Maxim Choupo-Moting ocak ayında 'Çubuklu'yu giyebilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde FIFA Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takımına yaptığı pozitif etkiyle taraftarlardan tam not alan teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer raporunu sundu. Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine gelen isim belli oldu.