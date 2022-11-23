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  4. Son dakika: 'Bana onu alın!' Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı! Eric Maxim Choupo-Moting ocak ayında 'Çubuklu'yu giyebilir...

Son dakika: 'Bana onu alın!' Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı! Eric Maxim Choupo-Moting ocak ayında 'Çubuklu'yu giyebilir...

23.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'in lideri olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon takımına oynattığı futbolla beğeni toplayan teknik direktör Jorge Jesus'un sarı - lacivertli yönetimden hücum hattına bir transfer istediği iddia edildi. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jean-Eric Maxim Choupo-Moting'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde FIFA Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takımına yaptığı pozitif etkiyle taraftarlardan tam not alan teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer raporunu sundu. Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine gelen isim belli oldu.

FENERBAHÇE'DE OPERASYON

ŞAMPİYONLUK İÇİN...

ŞAMPİYONLUK İÇİN...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedeflediği mutlak şampiyonluk için transfer harekatına başladı.

JORGE JESUS İSTEDİ

JORGE JESUS İSTEDİ

Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro'nun performansından memnun olmayan Jorge Jesus'un forvet transferi istediği iddia edildi.

HEDEFTE MOTING VAR

HEDEFTE MOTING VAR

Fransız basınının haberine göre; Jesus'un talebi sonrasında harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin hedefinde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in golcüsü Jean-Eric Maxim Choupo-Moting var.

KISA SÜREDE ANLAŞMA ÇABASI

KISA SÜREDE ANLAŞMA ÇABASI

Haberde Fenerbahçe'nin transfer için Bayern Münih'e şartları sorduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmayı gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

16 MAÇTA 11 GOL - 3 ASİST

16 MAÇTA 11 GOL - 3 ASİST

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 16 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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