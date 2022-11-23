Son dakika: 'Bana onu alın!' Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı! Eric Maxim Choupo-Moting ocak ayında 'Çubuklu'yu giyebilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde FIFA Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takımına yaptığı pozitif etkiyle taraftarlardan tam not alan teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer raporunu sundu. Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine gelen isim belli oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedeflediği mutlak şampiyonluk için transfer harekatına başladı.
Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro'nun performansından memnun olmayan Jorge Jesus'un forvet transferi istediği iddia edildi.
Fransız basınının haberine göre; Jesus'un talebi sonrasında harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin hedefinde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in golcüsü Jean-Eric Maxim Choupo-Moting var.
Haberde Fenerbahçe'nin transfer için Bayern Münih'e şartları sorduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmayı gerçekleştirmek istediği kaydedildi.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 16 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.