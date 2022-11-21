SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde! Okan Buruk isterse harekete geçilecek...

Son dakika: Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde! Okan Buruk isterse harekete geçilecek...

21.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren ve son maçından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk; sol bek bölgesine transfer isterken, gündeme Barcelona'nın kaptanı Jordi Alba geldi. Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Buruk'un menajer önerisi olan Alba için henüz cevap vermediği öğrenildi.

Son dakika habeleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da aynı şekilde devam edeceği öne sürüldü.

GALATASARAY'A ALBA ÖNERİSİ

OKAN BURUK TRANSFER İSTEDİ

OKAN BURUK TRANSFER İSTEDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un yerine transfer istedi.

JORDI ALBA ÖNERİLDİ

JORDI ALBA ÖNERİLDİ

Bu talep sonrasında harekete geçen Galatasaray Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla Barcelona'nın kaptanı Jordi Alba önerildi.

BURUK'UN KARARI BEKLENİYOR

BURUK'UN KARARI BEKLENİYOR

Katalan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Alba için teknik direktör Okan Buruk'un kararının beklendiği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Buruk'un onay vermesi halinde sarı - kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile 33 yaşındaki İspanyol yıldızı transfer etmek için harekete geçeceği bildirildi.

12 MAÇTA 2 ASİST

12 MAÇTA 2 ASİST

Bu sezon Barcelona forması ile 12 resmi maça çıkan Alba, 2 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler barcelona galatasaray jordi alba son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.