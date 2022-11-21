Son dakika: Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde! Okan Buruk isterse harekete geçilecek...

Son dakika habeleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da aynı şekilde devam edeceği öne sürüldü.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un yerine transfer istedi.
Bu talep sonrasında harekete geçen Galatasaray Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla Barcelona'nın kaptanı Jordi Alba önerildi.
Katalan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Alba için teknik direktör Okan Buruk'un kararının beklendiği ifade edildi.
Buruk'un onay vermesi halinde sarı - kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile 33 yaşındaki İspanyol yıldızı transfer etmek için harekete geçeceği bildirildi.
Bu sezon Barcelona forması ile 12 resmi maça çıkan Alba, 2 asist yaptı.