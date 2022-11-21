Son dakika: Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde! Okan Buruk isterse harekete geçilecek...

Son dakika habeleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da aynı şekilde devam edeceği öne sürüldü.