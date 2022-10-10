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  4. Son dakika: Başakşehir Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu! Emre Belözoğlu'na Sivas çelmesi

Son dakika: Başakşehir Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu! Emre Belözoğlu'na Sivas çelmesi

10.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor olurken, kritik bir 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasının kapanış karşılaşmasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor olurken, deplasmanda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Sivasspor'da gol perdesini ilk yarının uzatma dakikalarında kullanılan penaltı vuruşunda Dia Saba açarken, 85. dakikada attığı ikinci golle yine Dia Saba kapattı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 7'ye yükseltirken, Başakşehir 17 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Başakşehir sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak, Sivasspor ise sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇINDAN KARELER

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