Son dakika: 'Bavullarını topladı!' Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Haris Seferovic, ocak ayında yolcu...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Galatasaray, hücum hattı için Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralamıştı. Sarı - kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen, hazırlık kampında gösterdiği performansla taraftarlara umut veren Haris Seferovic'ten Süper Lig'de beklenen verim alınamadı.

GALATASARAY'DA HARIS SEFEROVIC YOLCU

SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK Büyük bir düşüş yaşayan Haris Seferovic; Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başlamış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜ Bu maçların ardından formasını Bafetimbi Gomis'e kaptıran İsviçreli yıldız, Mauro Icardi'nin PSG'den kiralanmasının ardından kendisini takımın 3. santrforu olarak buldu.

DURUMDAN RAHATSIZ Takvim'in haberine göre; son 3 haftada sadece 28 dakika sahada yer alabilen tecrübeli futbolcu bu durumdan son derece rahatsız ve Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılmak istiyor.

KÖRFEZ'DEN İLGİ VAR Haberde Seferovic'in menajerinin bu hafta İstanbul'a geleceği ve yönetimle gerçekleştirilecek olan görüşmeler sonrasında Körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.