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Son dakika: 'Bavullarını topladı!' Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Haris Seferovic, ocak ayında yolcu...

30.09.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Bu transferler arasında dikkat çekenlerden biri ise Haris Seferovic olmuştu. Galatasaray'ın detaylı sağlık kontrollerinden geçirdiği oyuncu hazırlık maçlarında etkili bir performans sergilese de Süper Lig'de beklenenin çok altında kaldı. Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in arkasına düşen İsviçreli golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Galatasaray, hücum hattı için Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralamıştı. Sarı - kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen, hazırlık kampında gösterdiği performansla taraftarlara umut veren Haris Seferovic'ten Süper Lig'de beklenen verim alınamadı.

GALATASARAY'DA HARIS SEFEROVIC YOLCU

SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK

SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK
Büyük bir düşüş yaşayan Haris Seferovic; Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başlamış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜ

ÜÇÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜ
Bu maçların ardından formasını Bafetimbi Gomis'e kaptıran İsviçreli yıldız, Mauro Icardi'nin PSG'den kiralanmasının ardından kendisini takımın 3. santrforu olarak buldu.

DURUMDAN RAHATSIZ

DURUMDAN RAHATSIZ
Takvim'in haberine göre; son 3 haftada sadece 28 dakika sahada yer alabilen tecrübeli futbolcu bu durumdan son derece rahatsız ve Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılmak istiyor.

KÖRFEZ'DEN İLGİ VAR

KÖRFEZ'DEN İLGİ VAR
Haberde Seferovic'in menajerinin bu hafta İstanbul'a geleceği ve yönetimle gerçekleştirilecek olan görüşmeler sonrasında Körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR
Teknik direktör Okan Buruk'un da ayrılığına onay verdiği Seferovic'in bu sezon 15 resmi maçta forma giymesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve Galatasaray, Benfica'ya 2,5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
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