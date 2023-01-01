Son dakika: 'Beni isteyen kulüp...' Kendisi açıkladı! Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan transfer itirafı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen; zirve yarışında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçen sezon gösterdiği performans ve camiaya sağladığı aidiyet sonrasında taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Sarı - lacivertlilere Galatasaray ile girilen yarış sonrasında transfer olan Yandaş'tan flaş açıklamalar geldi.
Milliyet'e konuşan milli futbolcu; kendisine gelen transfer teklifini açıklarken, Kadıköy'e geliş süreci, geçen sezonki Galatasaray maçı ve Jorge Jesus hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme damgasını vurdu. İşte o sözler...
"Geçen sezonun sonunda CSKA Moskova’dan resmi transfer teklif gelmişti. Başkanımız hemen kestirip atmıştı. Zaten onun sözünün üzerine söz söylemek olmaz."
"Hocamız geldiği ilk günden beri kafasındaki oyuna bize anlattı ve bunu önce savunma sonra hücum şeklinde bize yansıttı. Hepimize tek tek işledi. Sancıları oldu hatta Şampiyonlar Ligi’nden elendik ama 10 kişiydik o gün de onun etkisi vardı bence. 50 kere oynasak yine yeneriz bence onları şimdi."
"Adaptasyon süreçlerinde canınızın yandığı dönemler tabi ki olacak. Şimdi onun meyvelerini yiyoruz. Bu bir günde olan bir şey değil. Oyuncular, hocaya güvendikten sonra daha kolay yapılabilen bir hale geldi. Çünkü herkes ikna oldu."
"Transfer sürecim biraz sancılıydı. O günden beri Mert Hakan yere düşse de bir şeyler yapsak diye bekleyen bir sürü insan vardı. Derbideki olaya gelirsek; o gün abarttığımı düşünüyorum kesinlikle. Pozisyonu izledikten sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşündüm. Ama pozisyon anlattıkları gibi değil çok sert bir pozisyondu. Yine de yaptığım doğru değildi, bunun özeleştirisini yapabilecek biriyim ama ülkemizde neler oldu bu kadar abartılmadı."
"Önemsemiyorum demiyorum tabi ki bunları, örnek davranışlar yapmak zorundayız. Genç kardeşlerimiz de bizi izliyor ancak her zaman olabilecek şeylerin söz konusu Mert Hakan olunca abartıldığını söyleyebilirim."