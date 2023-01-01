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  4. Son dakika: 'Beni isteyen kulüp...' Kendisi açıkladı! Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan transfer itirafı!

Son dakika: 'Beni isteyen kulüp...' Kendisi açıkladı! Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan transfer itirafı!

01.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Sarı - lacivertlilere 11 Ağustos 2020 tarihinde imza atan milli futbolcu; kendisine gelen transfer teklifini açıklarken, Kadıköy'e geliş süreci, geçen sezonki Galatasaray maçı ve Jorge Jesus hakkında konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen; zirve yarışında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçen sezon gösterdiği performans ve camiaya sağladığı aidiyet sonrasında taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Sarı - lacivertlilere Galatasaray ile girilen yarış sonrasında transfer olan Yandaş'tan flaş açıklamalar geldi.

Milliyet'e konuşan milli futbolcu; kendisine gelen transfer teklifini açıklarken, Kadıköy'e geliş süreci, geçen sezonki Galatasaray maçı ve Jorge Jesus hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme damgasını vurdu. İşte o sözler...

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"CSKA'DAN TEKLİF GELMİŞTİ..."

"CSKA'DAN TEKLİF GELMİŞTİ..."

"Geçen sezonun sonunda CSKA Moskova’dan resmi transfer teklif gelmişti. Başkanımız hemen kestirip atmıştı. Zaten onun sözünün üzerine söz söylemek olmaz."

"50 KERE OYNASAK YİNE YENERİZ"

"50 KERE OYNASAK YİNE YENERİZ"

"Hocamız geldiği ilk günden beri kafasındaki oyuna bize anlattı ve bunu önce savunma sonra hücum şeklinde bize yansıttı. Hepimize tek tek işledi. Sancıları oldu hatta Şampiyonlar Ligi’nden elendik ama 10 kişiydik o gün de onun etkisi vardı bence. 50 kere oynasak yine yeneriz bence onları şimdi."

"HERKES İKNA OLDU"

"HERKES İKNA OLDU"

"Adaptasyon süreçlerinde canınızın yandığı dönemler tabi ki olacak. Şimdi onun meyvelerini yiyoruz. Bu bir günde olan bir şey değil. Oyuncular, hocaya güvendikten sonra daha kolay yapılabilen bir hale geldi. Çünkü herkes ikna oldu."

"O HAREKETİM..."

"O HAREKETİM..."

"Transfer sürecim biraz sancılıydı. O günden beri Mert Hakan yere düşse de bir şeyler yapsak diye bekleyen bir sürü insan vardı. Derbideki olaya gelirsek; o gün abarttığımı düşünüyorum kesinlikle. Pozisyonu izledikten sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşündüm. Ama pozisyon anlattıkları gibi değil çok sert bir pozisyondu. Yine de yaptığım doğru değildi, bunun özeleştirisini yapabilecek biriyim ama ülkemizde neler oldu bu kadar abartılmadı."

"MERT HAKAN OLDUĞU İÇİN ABARTILDI"

"MERT HAKAN OLDUĞU İÇİN ABARTILDI"

"Önemsemiyorum demiyorum tabi ki bunları, örnek davranışlar yapmak zorundayız. Genç kardeşlerimiz de bizi izliyor ancak her zaman olabilecek şeylerin söz konusu Mert Hakan olunca abartıldığını söyleyebilirim."

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