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Son dakika: 'Beni nasıl oynatmazsınız!' Galatasaray'da isyan çıktı! Haris Seferovic sorunu...

18.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 haftadır aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen ve puanını 16 yapan Galatasaray, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmişti. Sarı - kırmızılılarda Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi yıldız isimler kadroya katılmıştı. Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcü Seferovic, gösterdiği etkisiz performansın ardından yedek kulübesine çekilmişti. 30 yaşındaki futbolcunun durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada aldığı üst üste galibiyetlerle dikkat çekmiş ve maç fazlasıyla ikinci sıraya kadar yükselmişti. Sarı - kırmızılılarda Bafetimbi Gomis; attığı gollerle takımını sırtlarken, yeni transferlerden Haris Seferovic'in performansı ve henüz golle tanışamaması eleştiri toplamıştı.

HARIS SEFEROVIC GELİŞMESİ

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Yaz transfer sezonunu oldukça hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

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Geldiği günden bugüne kadar süre aldığı 6 resmi maçta herhangi bir gol ya da asist katkısı veremeyen Haris Seferovic isyan bayrağını açtı.

MENTAL OLARAK ÇÖKTÜ

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Takvim'in haberine göre; Mauro Icardi transferi sonrasında Bafetimbi Gomis'in de arkasında 3. santrfor olarak görülen İsviçreli golcü, mental anlamda dibi gördü.

"GALATASARAY'A OYNAMAK İÇİN GELDİM"

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Bunun üzerine hareket geçen 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

KENDİSİNE KULÜP ARADI

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Hatta Yunanistan Ligi'nde transfer sezonu devam ederken Seferovic'in menajerinin oyuncuya kulüp aradığı ifade edilmişti. Ancak transfer sezonu tamamlanınca yıldız golcü Galatasaray'da kalmıştı.

YÖNETİM DEVREYE GİRECEK

Seferovic'in bir daha huzursuzluk çıkartmaması, takımın ahengini bozmaması için yönetimin devreye gireceği ve kendisini uyaracağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi.

SEFEROVIC FOTOĞRAFLARI

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