SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Beş yıl hapsi isteniyor! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika: Beş yıl hapsi isteniyor! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar neye uğradığını şaşırdı...

14.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın başı dertte. Bugüne kadar yaptığı transferlerle adından çokça söz ettiren Brezilyalı futbolcu, bu kez hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya... Takım içerisinde Kylian Mbappe ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Neymar'ın geçmişte Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu esnada yolsuzluk ve dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü. Brezilyalı DIS şirketi, Barcelona ve Neymar'ı şikayet etti. İşte ayrıntılar...

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, bu sezon saha içinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Takımıyla çıktığı 15 resmi maçta 11 gol - 9 asistlik bir istatistik ortaya koyan Neymar, 20 gole direkt etki ederek hayranlarını adeta büyülemişti. Ancak Brezilyalı yıldız saha içerisinde fırtına gibi eserken, saha dışında çok büyük bir problemle uğraşıyor.

NEYMAR'IN BAŞI DERTTE

BÜYÜK PROBLEM

BÜYÜK PROBLEM
Barcelona'dan 2017 yılında 222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Neymar'ın başı bu kez pek görüşmemiş bir sorunla dertte.

2013'TE SANTOS'TAN BARCA'YA GELDİ

2013'TE SANTOS'TAN BARCA'YA GELDİ
Brezilya'nın Santos ekibinden 2013 yılında Barcelona'ya transferiyle ses getiren Neymar, o dönem 88 milyon euro'ya yakın bir bedelle İspanya La Liga devine imza atmıştı.

DAVALIK OLDU

DAVALIK OLDU
Kulüpler bonservis bedelini daha düşük bir rakamla açıklamış ve konu, büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, o dönem için haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle davalık oldu.

YOLSUZLUK İDDİASI

YOLSUZLUK İDDİASI
AS'ın haberine göre; Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

"ASLINDA DAHA YÜKSEK"

"ASLINDA DAHA YÜKSEK"
Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer ettiğini duyurmuş ve bonservis bedelini 88 milyon euro olarak belirtmişti. Ancak DIS şirketinin gerçekleştirilen anlaşmada daha yüksek paraların yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inandığı ifade edildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Neymar hapis cezası son dakika haberler barcelona psg santos son dakika haberleri Kenan İmirzalıoğlu dakika haberleri ak n dakika haberleri ekipleri neymar,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Eyvah eyvah! Dünya devleri göz korkuttu... İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Eyvah eyvah! Dünya devleri göz korkuttu... İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Herkesi duygulandırdı! Hakem, maç sonunda öyle bir şey yaptı ki...

Herkesi duygulandırdı! Hakem, maç sonunda öyle bir şey yaptı ki...

Rum taraftarlardan skandal pankart! Atatürk'e büyük saygısızlık...

Rum taraftarlardan skandal pankart! Atatürk'e büyük saygısızlık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.