Son dakika: Beş yıl hapsi isteniyor! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, bu sezon saha içinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Takımıyla çıktığı 15 resmi maçta 11 gol - 9 asistlik bir istatistik ortaya koyan Neymar, 20 gole direkt etki ederek hayranlarını adeta büyülemişti. Ancak Brezilyalı yıldız saha içerisinde fırtına gibi eserken, saha dışında çok büyük bir problemle uğraşıyor.

NEYMAR'IN BAŞI DERTTE

BÜYÜK PROBLEM Barcelona'dan 2017 yılında 222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Neymar'ın başı bu kez pek görüşmemiş bir sorunla dertte.

2013'TE SANTOS'TAN BARCA'YA GELDİ Brezilya'nın Santos ekibinden 2013 yılında Barcelona'ya transferiyle ses getiren Neymar, o dönem 88 milyon euro'ya yakın bir bedelle İspanya La Liga devine imza atmıştı.

DAVALIK OLDU Kulüpler bonservis bedelini daha düşük bir rakamla açıklamış ve konu, büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Dünyaca ünlü yıldız, o dönem için haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle davalık oldu.

YOLSUZLUK İDDİASI AS'ın haberine göre; Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.