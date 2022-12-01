Son dakika: Beşiktaş, bombayı patlatıyor! Şenol Güneş, eski öğrencisi Anderson Talisca'yı getiriyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael ile Ümraniyespor maçı öncesinde yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Siyah - beyazlılar ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden ancak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Güneş, Dünya Kupası arasıyla takımını kampa soktu. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.