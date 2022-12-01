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Son dakika: Beşiktaş, bombayı patlatıyor! Şenol Güneş, eski öğrencisi Anderson Talisca'yı getiriyor...

01.12.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araada formda kalmak için çalışmalarını sürdüren ve hazırlık maçlarına çıkan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, sezonun geri kalanında takımını üst sıralara taşımak ve şampiyonluk yarışına sokmak için Anderson Talisca'yı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael ile Ümraniyespor maçı öncesinde yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Siyah - beyazlılar ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden ancak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Güneş, Dünya Kupası arasıyla takımını kampa soktu. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

ANDERSON TALISCA BOMBASI

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında transfer yapacaklarının sinyallerini veren Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim de belli oldu.

ANDERSON TALISCA TALEBİ

ANDERSON TALISCA TALEBİ

Sabah'ın haberine göre; deneyimli teknik adam daha önce birlikte çalıştığı Anderson Talisca'nın devre arasında takıma katılmasını talep etti.

BREZİLYA'YI İSTİYOR AMA...

BREZİLYA'YI İSTİYOR AMA...

Öte yandan Brezilya basınının haberine göre ise Anderson Talisca, kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun Şenol Güneş'e olan sevgisinin kararını değiştirebileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıkan Talisca, 5 gol kaydetti. Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ise 80 maça çıkmış ve 37 gol - 14 asistlik bir performans sergilemişti.

ARABİSTAN'DA GÜNDEM OLMUŞTU

ARABİSTAN'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Talisca, Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ı Arjantin ile oynanan karşılaşma öncesi kadroya Al-Hilal'den oyuncu alması nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.

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