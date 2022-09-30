Son dakika: Beşiktaş derbisinden önce Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Joshua King, Serdar Aziz ve Luan Peres maçta forma giyemeyecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi öncesinde her iki takımın da son durumu taraftarlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyordu.