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Son dakika: Beşiktaş derbisinden önce Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Joshua King, Serdar Aziz ve Luan Peres maçta forma giyemeyecek...

30.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Futbolseverler; iki takımın da derbide nasıl bir kadroyla sahada yer alacağını merak ederken, sarı - lacivertlilere üç futbolcusundan kötü haber geldi. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun derbide oynayamayacak olmasının ardından Fenerbahçe'de Joshua King, Serdar Aziz ve Luan Peres'in son durumları belli oldu. Sarı - lacivertliler, derbide üç yıldızından yoksun olacak.

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi öncesinde her iki takımın da son durumu taraftarlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyordu.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU

N'KOUDOU DERBİDE YOK

N'KOUDOU DERBİDE YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE'YE ÜÇ KÖTÜ HABER

FENERBAHÇE'YE ÜÇ KÖTÜ HABER
Siyah - beyazlılar; Fransız futbolcudan yoksun olarak derbide sahaya çıkacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, sarı - lacivertlilere de üç futbolcusundan kötü haber geldi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, liglere verilen milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları derbiye hazır hale getirmek için seferber olmuştu.

JOSHUA KING DERBİDE YOK

JOSHUA KING DERBİDE YOK
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanan Joshua King, Norveç Milli Takım kampından da çıkarılmıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

JESUS, SERDAR'I BEKLETECEK

JESUS, SERDAR'I BEKLETECEK
Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz'in henüz hazır hale gelmemesi nedeniyle Jorge Jesus tarafından derbide sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.
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