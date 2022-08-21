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Son dakika: Beşiktaş - Karagümrük maçına damga vuran pozisyonlar! Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın 21 dakikada çektiği 3 şut direkten döndü...

21.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah - beyazlılar; karşılaşmaya çok hızlı başlarken, 8. ve 9. dakikalarda yaşanan pozisyonlar, taraftarları adeta çıldırttı. Yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka, arka arkaya yakaladıkları fırsatlarda yakın mesafeden direği nişanladılar. 21. dakikada ise Salih Uçan'ın uzaklardan yaptığı vuruş direkte patladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta tıklım tıklım tribünler önünde oynanan maça siyah - beyazlı takım çok hızlı bir başlangıç yaptı. Maçta 1-0 öne geçen siyah - beyazlılar, ilk 21 dakikada birçok pozisyondan sonuç alamadı.

WOUT WEGHORST KALE AĞZINDAN KAÇIRDI

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Karşılaşmanın 8. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Romain Saiss, arka direkte topu indirdi. Wout Weghorst, önüne düşen meşin yuvarlağa kale dibinden vurdu ancak şut, direkten oyun alanına geri döndü.

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MULEKA ALTIPASTAN VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ

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Bu pozisyonun 1 dakika sonasında yine kazanılan kornerde Necip Uysal'ın indirdiği topa Jackson Muleka altıpastan vurdu ama direk, gole izin vermedi.

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SALİH'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

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Maçın 21. dakikasında ise Salih Uçan'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş direkte patladı. Dönen topta Uçan, kale ağzındaki Weghorst'u gördü ve Hollandalı santrfor boş kaleye topu gönderdi. Ancak yardımcı hakem, pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK

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